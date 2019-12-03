Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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