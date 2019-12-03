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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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