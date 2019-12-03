Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.


15. dakikada Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0


16. dakikada Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0


Stat: Ülker


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx


Fenerbahçe: Harun xx, İsla xx, Sadık xxx, Rami xx, Dirar xx, Tolgay xxx, Jailson xx, Ferdi xxx, Zajc xx, Deniz xx, Muriqi xx


Yedekler: Altay, Serdar, Zanka, Moses, Tolga, Rodrigues, Alper, Muhammed


Teknik Direktör: Ersun Yanal


İstanbulspor: Alperen x, Wellington x, Atchom x, Ali Aytemur x, Eslem xx, Onur x, Aldin Cajic xx, Duhan x, Oğuzhan x, Allahyar x, Papa Diouf x


Yedekler: Umut, Mehmet, Muhammet Şahin, Kağan, Ali Dere, Muhammed Enes, Mensah, Muhsin, Oğuzhan, Berkay


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Goller: Deniz Türüç (dk. 15), Ferdi Kadıoğlu (dk. 16) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
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