Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail oyun alanına çeldi.


75. dakikada sağ kanattan Rodrigues'in ortasında Tolgay'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.


76. dakikada Lopes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleci Harun'u geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Dirar kornere gönderdi.


89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.


Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, Kamil Çetin xx


Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xx (Isla dk. 86 ?), Rami xx, Jailson xx, Deniz Türüç xx, Gustavo xx, Tolgay xx, Ferdi xxx, Rdorigues xx (Mehmet Ekici dk. 85 ?), Kruse xx (Zajc dk. 75 x), Mevlüt xx


Yedekler: Altay, Erten, Ozan, Tolga, Serdar, Alper, Zanka


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kayserispor: İsmail Çipe x, Lopes xx, Rienstra xx, Oğuzhan Çapar xx, Yasir Subaşı xx (Henrique dk. 63 x), Hasan Hüseyin Acar xx, Djedje xx, Situm xx, Emre Demir xx (Mesanovic dk. 75 x), Campanharo xx (Uzodimma dk. 68 x), Kravets xx


Yedekler: Doğan, Ramazan, Aymen, Ramazan Emirhan Civelek, Abdennour, Ömer, Aksel, Mert, Enver Cenk Şahin


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Ferdi (dk. 23), Mevlüt (dk. 45) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Djedje (Kayserispor), Tolgay, Dirar (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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