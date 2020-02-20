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Ziraat Türkiye Kupası Finali 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Finali 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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