Ziraat Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:49
Kaynak: İHA
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