Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak

TFF, 18 Mayıs'ta Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi"
Kaynak: SonDakika.com
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