Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2 - Pendikspor: 0

90. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Enis Durak'ın vuruşu yan kale direğine çarptı, ardından kaleci topu kontrol etti.

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