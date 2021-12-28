Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2- GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde FT Antalyaspor, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek tur atladı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Umut Nayir'in ceza sahası çaprazından şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1
61. dakikada yapılan verkaçla sol kanattan ceza sahasına giren Hayrullah'ın vuruşunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla dokunarak kornere çeldi.
73. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ghacha, penaltı noktası üzerine aktardığı topa gelişine vuran Fredy'in şutu az farkla üstten auta gitti.
75. dakikada ceza alanı içinde defanstan seken topu önünde bulan Fredy'in sert şutunu kaleci kornere çeldi .
87. dakikada Güray Vural'ın sol köşeden ceza sahası içine kullandığı kornere iyi yükselen Naldo'un kafası kalecinin solundan arka direğe çarparak ağlara gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Erdem Bayık xx, Cemil Tunç xx
FT Antalyaspor: Sousa xx, Eren Albayrak xx, Bahadır Öztürk x (Güray Vural dk. 70 xx), Kudriashov x, Bünyamin Balcı xx, Poli xxx, Milosevic x (Naldo dk. 70 xx), Fredy xxx (Fredy dk. 90 ?), Ghacha xxx, Gökdeniz Bayrakdar x (Doğukan Sinik dk. 59 x), Wright x (Crivelli dk. 56 x)
Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Nuri Şahin, Mukaıru, Amilton
Teknik sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk
GZT Giresunspor: Onurcan Piri xx, Sergen Piçinciol x, Hayrullah Bilazer x, Bacelar xx (Diarra dk. 84 ?) Fatih Yılmaz x (Zeki Yavru dk. 46), Pelupessy x, Flavio x,Luız Junıor x (Perez Fontanılla dk. 84 ?), Champness xx (Suleymanov dk. 62 x), Çekdar Orhan x (Balde dk. 62 x), Umut Nayir xx
Yedekler: Bedirhan Beyaz, Göktan Cörüt, Arda Kılıç, Furkan Kütük, Metin Caner Akbayrak
Teknik sorumlu: Hakan Keleş
Goller: Ghacha (dk. 27), Naldo (dk. 87) (FT Antalyaspor), Umut Nayir (dk. 55) (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Fatih Yılmaz, Luiz Junior, Suleymanov (GZT Giresunspor)
(İsa Akar/İHA)
Kaynak: İHA
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