Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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