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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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