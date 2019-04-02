Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.y.malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.y.malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

57 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray sahasında E.Y.Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.y.malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray sahasında E.Y. Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:31 Kaynak: İHA

Galatasaray, Türkiye Kupası, Malatyaspor, Spor
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