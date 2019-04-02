Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.y.malatyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
57 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray sahasında E.Y.Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:31 Kaynak: İHA
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