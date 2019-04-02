Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

25 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Diagne'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Erme Taşdemir'in sert şutu, üstten auta çıktı.

42. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan açtığı ortada Onyekuru'nun dokunuşunda top auta gitti.

45+1. dakikada Ndiaye'nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi üstten auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Luyindama xx, Emre Taşdemir xx, Ndiaye xx, Fernandao xx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Belhanda x, Diagne x

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Semih, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

E.Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Mustafa Akbaş xx, Bülent xx, Murat xx, Donald xx, Aleksic xx, Adem Büyük xx, Guilherme x, Ömer x

Yedekler: Abdulsamed, Eren, Pereira, Ahmed Ildız, Erkan, Kamara, Robin Yalçın, Rahman, Dia, Koulossa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı Kart: Ömer Şişmanoğlu (E.Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:00 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Spor
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