Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında Galatasaray
evinde Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Belhanda
'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Marcao'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.
60. dakikada Donald'ın pasında kontratağa çıkan Malatyaspor'da Kamara'nın ceza alanı içine girer girmez çektiği şut Muslera
'da kaldı.
71.dakikada orta sahadan topu uzaklaştırmak isteyen Luyindama'nın ayağını kontrolsüz şekilde açması sonucunda Guilherme yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, pozisyon sonucun Luyindama'ya direkt kırmızı kart vererek oyun dışına attı.
74. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Diagne
'nin rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Farnolle iki hamlede kontrol etti.
90+4. dakikada Kamara'nın penaltı noktası üzerinden çekmeye çalıştığı şutu Galatasaray savunması son anda engelledi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Luyindama xx, Emre Taşdemir
xx, Ndiaye xx, Fernandao xx (Emre Akbaba
dk. 63 x), Feghouli xx, Onyekuru xx (Sinan Gümüş
dk. 83 ?), Belhanda x, Diagne x (Ahmet Çalık
dk. 78 x)
Yedekler: İsmail, Selçuk
, Linnes, Donk, Ömer, Semih, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih
Terim
E.Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Mustafa Akbaş
xx, Bülent xx, Murat xx, Donald xx, Aleksic xx, Adem Büyük
xx (Koukossa dk. 89 ?), Guilherme x (Ahmed Ildız dk. 79 x), Ömer x ( Kamara dk. 57 x)
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Pereira, Erkan, Robin Yalçın, Rahman, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kırmızı Kart: Luyindama (dk. 71) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Belhanda, Nidaye (Galatasaray), Ömer Şişmanoğlu
, Guilherme, Aleksic, Mustafa, Mina (E.Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL