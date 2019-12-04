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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Tuzlaspor: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, Tuzlaspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, Tuzlaspor'u ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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