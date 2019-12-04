Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Tuzlaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Tuzlaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Tuzlaspor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, Tuzlaspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Tuzlaspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, Tuzlaspor'u ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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