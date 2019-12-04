Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Tuzlaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



16. dakikada Selçuk İnan'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Taşdemir aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak topu az farkla auta gönderdi.



25. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde bulunan Taylan Antalyalı vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.



32. dakikada Yasin'le yaptığı verkaç sonrasında topu tekrar kontrol eden Erdinç ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan direkt kaleye gönderdi. Kaleci Bayram topu zorlukla kornere çıkardı.



43. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı kornerde savunmadan seken topu kontrol eden Emre Mor düzeltip vurdu, kaleci Bayram bu pozisyonda gole izin vermedi.



45+2. dakikada Nagatomo sağ kanattan son çizgiye inip ortasını yaptı. Taylan Antalyalı'nın vuruşunda kaleci Bayram yine başarılıydı ve topa sahip oldu.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Bahtiyar Birinci xx, Abdullah Bora Özkara xx



Galatasaray: Okan xx, Nagatomo xx, Ahmet Çalık xx, Emin Bayram xx, Emre Taşdemir xxx, Selçuk xxx, Seri xx, Taylan Antalyalı x, Yunus Akgün x, Jimmy Durmaz x, Emre Mor xx



Yedekler: Batuhan Şen, Adem Büyük, Belhanda, Donk, Ömer Bayram, Mariano, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş, Ferhan Evren



Teknik Direktör: Fatih Terim



Tuzlaspor: Bayram Olgun xxx, Tarık Mayhoş xxx, Doğan Can Otman xx, Erdinç Pekgöz xxx, Mustafa Emre Can xxx, Gökcan Kaya xx, Muhammed Akarslan xx, Sadık Baş xx, Yasin Yener xx, Umut Sönmez xx, Abdullah Halman x



Yedekler: Kubilay Mert Akış, Bülent Uzun, Murat Yılmaz, Göksu Türkdoğan, Tolga Kalender, Murat Türkkan, Devrim Taşkaya



Teknik Direktör: Gürses Kılıç - İSTANBUL