Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Emre Akbaba, iki Alanyasporlu savunmacının arasından yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0


11. dakikada Donk'un pasını alan ve rakibinden şık çalımla sıyrılan Emre Akbaba'nın ceza yayı çizgisinin hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.


22. dakikada sağ kanattan Baiano'nun kestiği ortaya iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.


27. dakikada Baiano'nun ceza alanına şişirdiği topu Marcao uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas'ın sert şutunda Muslera gole izin vermedi.


28. dakikada Mariao'nun pasını alan Linnes'in, ceza alnı içine girip sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az farkla direğin dibinden auta çıktı.


31. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topu Ceyhun Gülselam, bindirme yapan Bammou'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinden bekletmeden vuruşunu yapan Bammou, takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1


38. dakikada Lemina'nın ceza sahasını dışından sert şutunu Marafona çeldi. Dönen topu Adem tamamlamak isterken, Marafona bu pozisyonda da topun sahibi oldu. Ancak hakem Adem'in hamlesinde kaleciye faul yapıldığı kararını verdi.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao x, Donk xx, Linnes xx, Lemina xx, Seri x, Feghouli x, Ömer Bayram xx, Emre Akbaba xx, Adem x


Yedekler: Okan, Şener, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Belhanda, Taylan, Jimmy Durmaz, Sekidika, Selçuk, Onyekuru


Teknik Direktör: Fatih Terim


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx, Tzavellas x, Caulker xx, N'Skala xx, Siopis xx, Ceyhun Gülselam xx, Junior Fernandes xx, Djalma Campos xx, Bakasetas xx, Bammou xx


Yedekler: Cenk, Kaan Kanak, Welinton Silva, Onur Bulut, Emircan, Efecan, Musa Çağıran, Salih Uçan, Papiss Cisse, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Emre Akbaba (dk. 9) (Galatasaray), Bammou (dk. 31) (A.Alanyaspor)


Sarı kart: Adem Büyük (Galatasaray) - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Emre Akbaba, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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