Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
18 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:53 Kaynak: İHA
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