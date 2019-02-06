Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

18 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:53 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Emre Akbaba, Hatayspor Maçının Kadrosuna Dahil Edildi Galatasaray'ın Nijeryalı Oyuncusu Henry Onyekuru: Diagne'nin Alınması Büyük Olay

Forma Şansı Bulamayan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye İsyan Etti Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupasında Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 21:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]