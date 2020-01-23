Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) (Fotoğraflı) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) (Fotoğraflı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) (Fotoğraflı)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) (Fotoğraflı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.

26. dakikada ceza sahası içinde savunmanın müdahalesiyle yükselen topa Adem'in kafa vuruşunda gole izin vermedi.

31. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ömer Bayram'ın yerden pasında Taylan'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere yolladı.

45+2. dakikada sağ taraftan topla ceza sahası içine giren Adem'in yerden verdiği pasta topla buluşan Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

51. dakikada savunmanın hatasında araya giren Samudio'nun ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Şener son anda çizgiden çıkardı.

58. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında Ivanildo'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan VAR'a gitti. VAR sonrası Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

60. dakika penaltı vuruşunu kullanan Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sasse'yi kaleci Okan düşürünce hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Oğulcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın yaptığı sert vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.

83. dakikada Ömer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Süleyman Özay xx, Serkan Çimen xx

Galatasaray: Okan xx, Şener xx, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes xx (Saracchi dk. 78 xx), Lemina xxx, Belhanda xx, Sekidika xx, Taylan xxx (Donk dk. 87 ?), Ömer xxx, Adem xx (Falcao dk. 78 xx)

Yedekler: Berk, Seri, Selçuk, Emre Akbaba, Mariano, Emin Bayram, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan xx, Abarhoun xx, Ivanildo xx, Burak xx, Oğuz Kağan xx, Vetrih xx (Umar dk. 61 xx), Garmash xx (Skoda dk. 86 ?), Samudio xx (Boriachuk dk. 86 ?), Yan Sasse xxx, Oğulcan xx

Yedekler: Zafer, Talbi, Atakan, Emir Han, Barış, Diomande, Moroziuk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Adem Büyük (dk. 60 pen.), Lemina (dk. 83) (Galatasaray), Oğulcan (dk. 77 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Adem Büyük, Marcao, Ömer Bayram, Saracchi (Galatasaray), Burak, Umar (Çaykur Rizespor)

(İHA)

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Ömer Bayram, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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