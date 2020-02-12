Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. İlk maçta 2-0 yenildiği rakibini 3-1 mağlup eden Galatasaray kupaya veda ederken, Antalya ekibi ise adını yarı finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Emre Akbaba, iki Alanyasporlu savunmacının arasından yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

11. dakikada Donk'un pasını alan ve rakibinden şık çalımla sıyrılan Emre Akbaba'nın ceza yayı çizgisinin hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Baiano'nun kestiği ortaya iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

27. dakikada Baiano'nun ceza alanına şişirdiği topu Marcao uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas'ın sert şutunda Muslera gole izin vermedi.

28. dakikada Mariao'nun pasını alan Linnes'in, ceza alnı içine girip sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az farkla direğin dibinden auta çıktı.

31. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topu Ceyhun Gülselam, bindirme yapan Bammou'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinden bekletmeden vuruşunu yapan Bammou, takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1

38. dakikada Lemina'nın ceza sahasını dışından sert şutunu Marafona çeldi. Dönen topu Adem tamamlamak isterken, Marafona bu pozisyonda da topun sahibi oldu. Ancak hakem Adem'in hamlesinde kaleciye faul yapıldığı kararını verdi.

49. dakikada Ömer Bayram'ın ceza yayına çıkardığı topta Onyekuru'nun bekletmeden yaptığı sert vuruş üst direkten döndü. Dönen topu Emre Akbaba kafa ile tamamlamak isterken, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

54. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı korner atışında Bammou topa elle müdahale edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.

55. dakikada topun başına gelen Adem Büyük, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 2-1

81. dakikada Onyekuru'nun yaptığı ortada Feghouli'nin gelişine çektiği sert şutunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Adem'in şutunda Alanyaspor savunması gole yine izin vermezken son olarak Emre Akbaba kafa ile pozisyonu tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.

85. dakikada Belhanda'nın ortasında Onyekuru boşa yükseldi ve topu ıska geçti. Arka direkte topu önünde bulan Adem Büyük, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

90+1. dakikada Bammou'nun sol kanattan ortasında Efecan topu Ceyhun'a aktardı. Bu oyuncun sert şutunda Muslera gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xx, Linnes xx (Onyekuru dk. 46 x), Lemina xx, Seri x (Sekidika dk. 82 ?), Feghouli x, Ömer Bayram xx, Emre Akbaba xxx (Belhanda dk. 82 ?), Adem xxx

Yedekler: Okan, Şener, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Taylan, Jimmy Durmaz, Selçuk

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx (Onur Bulut dk. 63 x), Tzavellas x, Caulker xx, N'Skala xx, Siopis xx (Salih Uçan dk. 66 x), Ceyhun Gülselam xxx, Junior Fernandes xx (Efecan dk. 60 x), Djalma Campos xx, Bakasetas xx, Bammou xx

Yedekler: Cenk, Kaan Kanak, Welinton Silva, Emircan, Musa Çağıran, Papiss Cisse, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Emre Akbaba (dk. 9), Adem Büyük (dk. 55 pen. ve 85) (Galatasaray), Bammou (dk. 31) (A.Alanyaspor)

Kırmızı kart: Mariano (dk. 90+5) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Adem Büyük, Donk, Feghouli (Galatasaray), Bakasetas, Salih Uçan, Tzavellas, Marafona (A.Alanyaspor)

(İHA)