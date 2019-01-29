Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 4 - Boluspor: 1 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda 1-0'lık ilk maçın rövanşında Galatasaray
, sahasında Boluspor
'u 4-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Donk'un kaleyi cepheden gören noktada yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.
65. dakikada sol çaprazdan kaleyi düşünen Ufuk'un şutunu kaleci İsmail güçlükle kornere çeldi.
69. dakikada Muğdat'ın pasında penaltı noktasında yakın bir yerde topla buluşan Yunus Akgün
meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
75. dakikada Donk'un pasıyla altıpas üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Semih Kaya
, Gökhan'ı geçemedi.
77. dakikada Ufuk'un ceza alanı içinde Yunus'un ayağına basarak düşürdüğü pozisyonu VAR'da izleyen hakem Serkan Tokat
penaltı kararı verdi.
78. dakikada topun başına geçen Yunus, kendisinin üçüncü takımının da dördüncü golünü attı. 4-0
79. dakikada Gökay'ın ceza alanı içinde Sebaihi'yi düşürmesi sonucu Serkan Tokat penaltı kararı verdi.
80. dakikada beyaz noktaya gelen Akaabueze topu filelerle buluşturdu. 4-1
86. dakikada Selçuk İnan
'ın kullandığı korner vuruşunda Semih Kaya'nın kafasını kaleci Gökhan direk dibinden güçlükle çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem
Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan
xx
Galatasaray: İsmail Çipe xxx (Batuhan dk. 82 ?), Linnes xxx (Gökay dk. 71 x), Ahmet xxx, Semih xxx, Ömer xxx, Donk xx, Celil xxx, Yunus xxxx, Muğdat xxx, Selçuk xxx, Sinan xx (Emre Taşdemir
dk. 61 x)
Yedekler: Mariano, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Atalay, Marcao, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Boluspor: Gökhan x, Hayrullah x, Ümit x, Diarra x, Ufuk x, Yusuf Emre
x, Akabueze xx, Umut x (Billal Sebaihi dk. 59 x), Guido xx (Mutlu dk. 79 ?), Mustafa Durak
x, Özgür Can x (Batuhan dk. 67 x)
Yedekler: Sabri, Dimov, Burak Asan, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Yunus Akgün (dk. 19, dk. 69 ve 78 ), Muğdat (dk. 33)(Galatasaray), Akabueze (dk. 80) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Donk (Galatasaray), Diarra, Ufuk, Mutlu (Boluspor) - İSTANBUL