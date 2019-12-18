Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşılaşan TFF 2.Lig ekibi Kırklarelispor, zorlu maçta 3-2 mağlup olmasına olmasına rağmen, ilk maçta elde ettiği 2-1'lik skorun avantajı ile sürpriz bir sonuca imza atarak Son 16 Turu'na kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Gaziantep FK ile karşılaşan TFF 2.Lig ekibi Kırklarelispor, zorlu maçta 3-2 mağlup olmasına olmasına rağmen, ilk maçta elde ettiği 2-1'lik skorun avantajı ile sürpriz bir sonuca imza atarak Son 16 Turu'na kaldı.


Maçtan dakikalar


12. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer'in çektiği şut barajı ve kaleciyi geçerek ağlarla buluştu. 1-0


37. dakikada Kırklarelispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Mert Sinan, kaleci Yuri'yi geçerek topu filelere gönderdi. 1-1


67. dakikada Jefferson'un ceza sahası içerisinden çektiği sert şut kaleci Egemen'de kaldı.


69. dakikada Muhammet Demir'in çektiği şut az farkla auta çıktı.


72. dakikada Kırklarelispor, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Malik Karaahmet'in attığı gollle deplasmanda öne geçti. 1-2


83. dakikada Muhammet Demir müthiş bir frikik golü atarak skoru eşitledi. 2-2


89. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 3-2


90+1. dakikada Kayode'nin ceza sahası içerisine yaptığı tehlikeli ortaya Papy dokunamadı.


Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Mehmet Salih Mazlum xx


Gaziantep FK: Yuri Lodygin xx, Junior Morais xx, Alin Tosca xx, Kubilay Aktaş xx (Muhammet Demir dk.46 xxx), Pawel Olkowski xx, Jefferson xx, Raman Chibsah xx, Souleymane Diarra xx, Kenan Özer xx, Güray Vural xx (Papy Djilobodji dk.46 xx), Bartlomiej Pawlowski xx (Kayode dk.46 xx)


Yedekler: Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Jean Armel Kana-Biyik, Sefa Anük, Ali Ateş, Hasan Yurtseven


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Kırklarelispor: Egemen Gençalp xx, Davut Babur xx, Müslüm Aydoğan xx, Caner Koca xx, İbrahim Sürgülü xx, Bahadir Çiloğlu xx (Burak Sürmeli dk.90 ?), Emre Keleşoğlu xx (Serkan Sözmen dk. 79 x), Emre Balkı xx ( Malik Karaahmet dk.63 xxx), Mert Sinan Pekesen xxx, Yüksel Şişman xx, Enis Çeliksu xx


Yedekler: İbrahim Demir, Ümit Can Tokcu, Deniz Ataç


Teknik Direktör: Bilgin Erdem


Goller: Kenan Özer (dk. 12), Muhammet Demir (dk.83 ve dk.89) (Gaziantep FK), Mert Sinan Pekesen (dk.37), Malik Karaahmet (dk.72) (Kırklarelispor)


Sarı Kartlar: Kenan Özer, Diarra (Gaziantep FK), Bahadır Çiloğlu, Malik Karaahmet, Mert Sinan (Kırklarelispor) - GAZİANTEP

Muhammet Demir, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kırklarelispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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