Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2

17.12.2020 14:59
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Tuzlaspor ise son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

Tuzlaspor'da 32. dakikada ceza sahası sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vedat Bora, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Tuzlaspor'da 43. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda topu taşıyan Aosman'ın pası ile buluşan Sarr ceza sahası içerisinde topu köşeden ağlara yolladı. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Koray Gençerler x, Baran Eraslan x, Bersan Duran x

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe xx, Ömürcan Artan xx, Kadir Enes Kıra xx, Halil İbahim Pehlivan xx (Emir Ortakaya dk. 74 xx), Batuhan Uçan xx, Hasanalp Birken xx, Mustafa Hüseyin Seyhan xx, Furman xx (Mert Kabasakal dk. 46 xx), Kağan Özkan xx (Osman Emirkan Demir dk. 46 xx), Sami Gökhan Altıparmak xx (Seyit Ali Kahya dk. 85 ?), Baran Başyiğit xx

Yedekler: Emin Emir Kavasoğlu, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Polomat, Murat Yıldırım,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Tuzlaspor: Alexander xx, Samet Asatekin xx, Baran Işık xx, Yasin Güreler xx, Mahmut Bulut xx, Cajic xx (Arif Morkaya dk. 72 xx), Vedat Bora xx, Sarr xx (Ahmet Yazar dk.63 xx), Aosman xx, Onat Kutay Kurt xx (Pucko dk.63 xx), Özgürcan Özcan xx (Zubanovic dk.81 ?)

Yedekler: Metin Erol, İbrahim Halil Aksu, Berk Can Sevgi

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Vedat Bora (dk. 32), Sarr (dk. 42) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Baran Başyiğit (Gençlerbirliği)

(Ali Nargüner - Cem Geçim/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2

Türkiye Kupası, Gençlerbirliği, Vedat Bora, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2 - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2 - Son Dakika
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