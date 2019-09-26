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Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Osmaniyespor FK: 0

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği, konuk ettiği Osmaniyespor FK'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Osmaniyespor FK: 0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği, konuk ettiği Osmaniyespor FK'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.


Stat: Eryaman


Hakem: Hüseyin Ceylan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Hüseyin Aylak xx


Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Mattias Bjarsmyr xx, Erdem Özgenç xx, Soner Dikmen x (Sadio Diallo dk. 54 x), Arda Kızıldağ xx, Yasin Pehlivan xx, Sefa Yılmaz x, Rahmetullah Berişbek xxx (Daniel Candeias dk. 59 xx), Mats Seuntjens xx, İlker Karakaş x (Floyd Ayite dk. 77 x)


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Rahmi Can Karadaş, Flavio Ramos, Abdullah Şahindere, Berat Özdemir, Bogdan Stancu


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Kerim Bölük x, Hamit Bayraktar x, Onur Kızıltaş x, Burak Kara x (Furkan Demir dk. 65 x), Semih Üstün xx, Metehan Mimaroğlu xx (Buğrahan Baran dk. 82 ?), Cihad Ateş xx, Taşkın Kartal x (Hasan Aktürk dk. 54 x), Vedat Saygı x, Hamza Türkmen x


Yedekler: Ömer Eller, Doğukan Ateş, Deniz Karadeniz, Cuma Oktay Bakmaz


Teknik Direktör: Mehmet Seçkin


Goller: Rahmetullah Berişbek (dk. 13), Hamit Bayraktar (dk. 55 k.k.) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Hamit Bayraktar, Semih Üstün (Osmaniyespor FK) - ANKARA

Türkiye Kupası, Gençlerbirliği, Dikmen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:36 Kaynak: İHA
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