Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Osmaniyespor FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği, konuk ettiği Osmaniyespor FK'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakem: Hüseyin Ceylan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Hüseyin Aylak xx
Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Mattias Bjarsmyr xx, Erdem Özgenç xx, Soner Dikmen x (Sadio Diallo dk. 54 x), Arda Kızıldağ xx, Yasin Pehlivan xx, Sefa Yılmaz x, Rahmetullah Berişbek xxx (Daniel Candeias dk. 59 xx), Mats Seuntjens xx, İlker Karakaş x (Floyd Ayite dk. 77 x)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Rahmi Can Karadaş, Flavio Ramos, Abdullah Şahindere, Berat Özdemir, Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Kerim Bölük x, Hamit Bayraktar x, Onur Kızıltaş x, Burak Kara x (Furkan Demir dk. 65 x), Semih Üstün xx, Metehan Mimaroğlu xx (Buğrahan Baran dk. 82 ?), Cihad Ateş xx, Taşkın Kartal x (Hasan Aktürk dk. 54 x), Vedat Saygı x, Hamza Türkmen x
Yedekler: Ömer Eller, Doğukan Ateş, Deniz Karadeniz, Cuma Oktay Bakmaz
Teknik Direktör: Mehmet Seçkin
Goller: Rahmetullah Berişbek (dk. 13), Hamit Bayraktar (dk. 55 k.k.) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Hamit Bayraktar, Semih Üstün (Osmaniyespor FK) - ANKARA