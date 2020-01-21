Ziraat Türkiye Kupası: GMG Kırklarerlispor: 0 - M.Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: GMG Kırklarerlispor: 0 - M.Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: GMG Kırklarerlispor: 0 - M.Başakşehir: 0 (İlk yarı)

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında GMG Kırklarelispor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: GMG Kırklarerlispor: 0 - M.Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında GMG Kırklarelispor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İstanbul'da 1-1 sonuçlanan mücadelenin rövanşının ilk 45 dakikası, golsüz eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Visca'nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci İbrahim kornere gönderdi.


11. dakikada Başakşehir'in sağ çaprazdan kazandığı frikikte topun başına gelen Aleksic'in sert şutunu kaleci İbrahim yumruklayarak uzaklaştırdı.


22. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut yandan auta çıktı.


23. dakikada gelişen Başakşehir atağında savunmanın kafa ile uzaklaştırmak istediği topun sahibi olan Aleksic'in şık röveşata girişimini kaleci İbrahim güçlükle kornere yolladı.


Stat: Atatürk


Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx Mehmet Kısal xx


GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir xx, İbrahim Sürgülü xx, Müslüm xx, Davut Babur xx, Emre Keleşoğlu xx, Bahadır xx, Yüksel Şişman xx, Caner Koca xx, Enis xx, Malik xx, Mert Sinan x


Yedekler: Meriç, Serkan, Ümit Can, Yusuf Çelik, Emre Balkı, Deniz Ataç, Görkem Bitin


Teknik Direktör: Bilgin Erdem


M.Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xx, Skrtel xx, Clichy xx, Visca xx, Aleksic xx, Azubuike xx, Berkay Özcan ? (Robinho dk. 26 ?), Aziz Behich x, Demba Ba xx, Gulbrandsen xx


Yedekler: Ahmet Said, Miguel Viera, Emre Kaplan, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei, Muhammed Sarıkaya, Muhammet Arslantaş, Crivelli


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı Kartlar: Emre Keleşoğlu (GMG Kırklarelispor), Sktel (M.Başakşehir) - KIRKLARELİ

Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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