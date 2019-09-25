Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 0 - Yozgatspor: 0 (Maç devam ediyor)
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Göztepe, Yozgatspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Göztepe, Yozgatspor'u konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İZMİR
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