Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Antalyaspor: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Antalyaspor: 2 - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Antalyaspor: 2

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Göztepe, 4-3 yenildiği ilk maçın rövanşında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Antalyaspor: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Göztepe, 4-3 yenildiği ilk maçın rövanşında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Antalyaspor çeyrek finale yükseldi.


Maçtan dakikalar


29. dakikada sol kanattan Leo'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Mossoro'nun kafa vuruşu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.


31. dakikada Mukairu'nun verdiği pasta topla ceza sahası içinde buluşan Harun Alpsoy, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 0-1


33. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Deniz Kadah vurdu kaleci Ferhat Kaplan'dan oyuna alanına dönen topu Tripic golle sonuçlandırdı. 1-1


41. dakikada kontra atakla çıkan Antalyaspor'da defans arkasına sarkan Mukairu, düz bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2


48. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşu üst kale direğinden oyun alanına döndü.


55. dakikada Gassama'nın verdiği pasla topla buluşan Halil Akbunar, ceza sahası dışı sağ çaprazından vurduğu şutla skora dengeyi getirdi. 2-2


62. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Fredy'nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde dokunan Mukairu'nın şutu az farkla auta çıktı.


64. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Deniz Kadah'ın şutu sağ kale direğine çarparak kalecide kaldı.


82. dakikada Antalyaspor ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Deniz Kadah'ın şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Cem Satman xx, Bilal Gölen xx


Göztepe: Göktuğ Bakırbaş x, Gassama xx, Titi xx, Leo xx, Borges xx, Yalçın Kayan x, Soner Aydoğdu xx (Castro dk. 46 xx), Serdar Gürler xx, Mossoro xx (Jerome dk. 69 xx), Tripic xxx (Halil Akbunar dk.46 xxx), Deniz Kadah xx


Yedekler: Eren Bilen, Berkan Emir, Murat Paluli, Poko, Batuhan Kırdaroğlu, Ege Özkayımoğlu, Napoleoni


Teknik Direktör: İlhan Palut


Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Kudryashov xx, Celutska xx (Charles dk. 73 xx), Veysel Sarı xx, Fredy xx, Yekta Kurtuluş xx, Ufuk Akyol xx, Harun Alpsoy xxx (Blanco dk. 83 ??), Sinan Gümüş x(Amilton dk. 65 xx), Bünyamin Balcı xx, Mukairu xxx


Yedekler: Yakup Mert Çakır, Boffin, Cengiz Demir, Doğukan Sinik, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Mikail Başar


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Kırmızı Kart: Amilton (Antalyaspor)


Sarı Kartlar: Borges (Göztepe)


Goller: Harun Alpsoy (dk.31), Mukairu (dk. 41) (Antalyaspor), Tripic (dk. 33), Halil Akbunar (dk. 55) (Göztepe) - İZMİR

Türkiye Kupası, Deniz Kadah, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:24 Kaynak: İHA
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