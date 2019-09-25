Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 3 - Yozgatspor 1959: 0
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Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 3 - Yozgatspor 1959: 0

11 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur elemesinde Yozgatspor 1959'u konuk eden Göztepe, rakibini 3-0-mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 3 - Yozgatspor 1959: 0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur elemesinde Yozgatspor 1959'u konuk eden Göztepe, rakibini 3-0-mağlup ederek bir üst tura yükseldi.


Maçtan dakikalar:


24. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Leo'nun kafasında meşin yuvarlak az farkla auta gitti.


33. dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Veli'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı.


46. dakikada Hüseyin'in sağ kanattan ortasında Samet ters bir dokunuş yaparak topu kendi filelerine gönderdi. 1-0


54. dakikada rakibinden sıyrılan Yasin, kale önündeki Eren'i gördü. Eren de müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


62. dakikada Yasin'in soldan ortasında ceza sahasında Ege kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0


Stat: Atatürk


Hakemler: Burak Şeker xx, Gökhan Barcın xx, Ali Can Alp xx


Göztepe: Göktuğ xx, Murat xxx, Atınç xx, Veli xx, Leo xx, Sanneh xx (Ege dk. 46 xxx), Atakan xx (Yalçın dk. 55 x), Hüseyin xxx, Yasin xxx, Batuhan xx, Eren xxx (Borges dk. 73 x)


Yedekler: Arda, Halil, Somer


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Yozgatspor 1959: Göksal x, Abdulsamet xx, Oğuzhan xx, Beytullah xx, Yunus x (Serkan dk. 78 x), Tayfun xx, Samet xx (Uğur dk. 58 x), Oğuz xx, Kasım xx, Tamer xx (Aytaç dk. 69 x), Osman xx


Yedekler: Ökkeş, Osman, Alihan, Muhammedülemin


Teknik Direktör: Fatih Kavlak


Goller: Samet (dk. 46 k.k.), Eren (dk. 54), Ege (dk. 62) (Göztepe)


Sarı kartlar: Atakan (Göztepe), Oğuzhan, Uğur (Yozgatspor 1959) - İZMİR

Türkiye Kupası, Yozgatspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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