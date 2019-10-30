Ziraat Türkiye Kupası | Gümüşhanespor: 0 - Yılport Samsunspor: 3

66. dakikada sol kanattan gelişen organize atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Onur Eriş, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yerden plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

7. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Ahmethan Köse'nin vuruşunda top kalecinin üzerinden Onur Eriş'in önüne düştü. Sert bir vuruş gerçekleştiren Eriş'in şutu auta çıktı.

Goller: Ahmethan Köse (dk. 51 ve 90), Onur Eriş (dk. 66) (Yılport Samsunspor)

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