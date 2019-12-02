Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıkladı
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıkladı - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıkladı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Kayseri'de oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıkladı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Kayseri'de oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçını yönetecek hakemler açıklandı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü Kutluhan Bilgiç görev yapacak. 05 Aralık 2019 Perşembe günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Manisa Futbol Kulübü karşılaması saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İzmir Bölgesinden Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Sezgin Çınar yapacak. Maçın 4.Hakemi Selim Özen yapacak. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Türkiye Kupası, Kayserispor, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı
15 yaşındaki Emre ilk 11'de Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi Bordeaux, maça gelmek isteyen taraftar için okuluna izin mektubu gönderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:32:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası hakemleri açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]