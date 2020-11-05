Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1

05.11.2020 22:31
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Hatayspor sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Hatayspor sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruş yapan Selim Ilgaz'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada Barbosa'nın açtığı ortaya Emre Özkan'ın elle dokunması sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi.

25. dakikada penaltıyı kullanan Mirkan Aydın, topu ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada Mirkan Aydın attığı golü İzmir depreminde enkazdan çıkarılan Elif ve Ayda bebeğe armağan etti.

75. dakikada Aaron Salem'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Helder Barbosa, ağları sarstı. 2-0

84. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mahmut Emir topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz xx, Samet Özkul xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Hatayspor: Akın Alkan xx, Burak Can Çamoğlu xx, Alexandros Katranis xx, Soner Örnek xx, Isaac Sackey x (Akıntola dk. 60 xx), Helder Barbosa xxx (Mert Altınöz dk. 77 ?), Aaron Salem Boupendza xx, Mirkan Aydın xxx, Idır Quali x (Ruben Riberio dk. 60 x), Yusuf Abdioğlu xx

Yedekler: Yavuz Buğra Çağlar, Jean Billiong, Gökhan Karadeniz, Melih Aşkar, Strahil Popov

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan x, Süleyman Luş xx, Galip Güzel x (Mustafa Şen dk. 67 x), Mustafa Samican Keskin x (Muhammed Demirci dk. 67 x), Tarık Kurt xx, İsmail Cem Kara xx, Emre Özkan xx, Yunus Emre Gedik x (Gökdeniz Varol dk. 67 x), Muhammet Mahmut Emir xxx, Volkan Geyik x (Enes Subaşı dk. 67 x), Fevzi Özcan x (Erkan Süer dk. 46 x)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, İlker Sayan

Teknik Direktör: Tolga Dogantez

Goller: Mirkan Aydın (dk. 25 pen.), Helder Barbosa (dk. 75) (Hatayspor), Mahmut Emir (dk. 84) (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: Galip Güzel, Mahmut Emir (Şanlıurfaspor) - HATAY

Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1

Türkiye Kupası, Şanlıurfaspor, Mirkan Aydın, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 Şanlıurfaspor: 1 - Son Dakika Spor


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