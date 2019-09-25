Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Adana Demirspor: 0
Son Dakika Spor Haber

Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Adana Demirspor: 0

2 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Adana Demirspor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Adana Demirspor: 0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Adana Demirspor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Dede Çelik ve Hakan Yavuz'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Hekimoğlu Trabzon FK bir üst tura yükseldi.


Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Ömer Tolga Güldebi xx, Nurettin Taşkesen xx, Uğur Akalp xx


Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan xx, Miraç xx, Maksut xx (Emrullah Kokoç dk. 78 xx), Oğuzhan xxx (Mertcan Çam dk. 114 ?), Samet xx (Dede Çelik dk. 84 xx), Hakan Yavuz xx, Talha xx, Musa Caner x (Taha Gür dk.60 x), Bahadır xx, Taha Balcı xx, Volkan xx


Yedekler: Bekir, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Adana Demirspor: Emrullah Şalk xx, Tayyip Talha x, Traore x, Aosman x (Musa dk. 103 ?), Mustapha Carayol x (Tevfik dk. 80 x), Vedat x, Orhan x (Mahmut Uslu dk. 89 x), Emre x, Erdal x (Levent dk. 56 x), Gladky x, Rassoul x


Yedekler; Yusufcan, Semih, Okan, Yusuf Emre Alyaprak


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Sarı Kartlar: Hakan Yavuz, Musa Caner (Hekimoğlu Trabzon FK), Gladky (Adana Demirspor)


Goller: Dede Çelik (dk. 102), Hakan Yavuz (dk. 112) (Hekimoğlu Trabzon FK) - TRABZON

Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda İçel İdmanyurdu'na elendi!
Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi Selçuk Erdoğan'dan Volkan Şen'in "Bursa'da sizi aldırırım" sözlerine cevap! Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 18:45:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Adana Demirspor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]