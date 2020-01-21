Ziraat Türkiye Kupası heyecanı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un taraftarları, kupa heyecanı yaşıyor.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde taraftarlar, kulüp binasına giderek futbolcuları ziyaret etti.

Daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak, "Kırklar", "Kupa isteriz", "39 her zamanki yerinde" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

"39 Gençlik" Taraftar Grubu'nun lideri Uğur Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklarelispor'un tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşadığını, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi.

Tur atlayacaklarına inandıklarını belirten Çevik, "Kentte adeta nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. Karşılaşmadan inşallah galip ayrılıp tur atlayacağız. Bu turu atladığımız takdirde bizi kimse yıkamaz." diye konuştu.

Grup daha sonra karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Stadı'na gitti.

GMG Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK'yi elemişti.

Kırklarelispor-Medipol Başakşehir eşleşmesinde ilk maç 1-1 sona ermişti.