Ziraat Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor: 0 Kestelspor: 1

Türkiye Ziraat Kupası 2. Turu'nda Isparta 32 Spor, Alanya temsilcisi Kestelspor'a 90+3. dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu. Son dakikada penaltı veren karşılaşmanın Mersin Bölgesi hakemi Ali Rıza Altunbakır, stattan güvenlik güçlerinin yardımıyla ayrıldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır xx, Mustafa Onur Özgenç xx, Baykal Tuna xx
Isparta 32 Spor: Gökhan xx, Semin xx, Emir Kaan xx, Serdar Ümit xx, Efşan xx, Kadir xx, Nurettin xxx, Volkan Çekiç xx, Bekir Karadeniz x (Emre Yüksektepe dk. 50 x), Arif Birşen xx, Volkan Serim x
Alanya Kestelspor: İsmail x, Kadir x (Ali Berke dk. 40 x), Güner x (Okan dk. 78 x), Muhammet x, Buluthan xx, Abdurrahman x Hasan Kürşat x (Ufuk dk. 78 x), Mert Korkmaz x (Tolga Tekin dk. 40 x (Ali Eren dk. 46 x)), Berkay x, Murat x
Gol: Muhammed (90+3 pen.) (Kestelspor)
Sarı Kartlar: Volkan Serim, Efşan, Emre Yüksektepe (Isparta 32 Spor), Mert, Tolga Tekin (Kestelspor) - ISPARTA
- Kaynak: İHA
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