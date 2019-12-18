Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
Son Dakika Kupada büyük sürpriz! Süper Lig ekibi TFF 2. Lig ekibine elendi F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol