Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelede 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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