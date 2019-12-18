Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Alper'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


20. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası dışında Tolga'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan'ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.


Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Emre Malok xx, Ali Tuna xx, Mehmet Emin Tuğral xx


İstanbulspor: Umut xx, Wellington xx, Zafer xx, Mehmet xx, Süleyman xx, Berkay xx, Kağan xx, Oğuzhan xx, Muhammed xx, Yavuzhan xx, Allahyar xx


Yedekler: Yusuf, Muhammed Enes, Cajic, Ali Aytemur, Muhammet Şahin, Batın, Diouf, Mustafa, Berk, Duhan


Teknik Sorumlu: Tamer Avcı


Fenerbahçe: Harun xx, Murat xx, Zanka xx, Rami xx, Jailson xx, Tolgay xx, Tolga xx, Deniz xx, Ferdi xx, Alper xx, Mevlüt xx


Yedekler: Altay, Isla, Serdar, Dirar, Gustavo, Bedat Muriqi


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kart: Murat Sağlam (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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