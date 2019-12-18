Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Tolga'nın sağ çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Zanka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


62. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Alper'in pasında Tolgay'ın şutu direğin yanından auta çıktı.


70. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu kaleci Umut son anda kornere çeldi.


83. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Deniz'in pasında topla buluşan Tolgay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2


Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Emre Malok xx, Ali Tuna xx, Mehmet Emin Tuğral xx


İstanbulspor: Umut xx (Yusuf dk. 75 xx), Wellington xx, Zafer xx, Mehmet xx (Muhammet Şahin dk. 78 xx), Süleyman x (Berk dk. 69 xx), Berkay xx, Kağan xx, Oğuzhan xx, Muhammed xx, Yavuzhan xx, Allahyar xx


Yedekler: Muhammed Enes, Cajic, Ali Aytemur, Batın, Diouf, Mustafa, Duhan


Teknik Sorumlu: Tamer Avcı


Fenerbahçe: Harun xx, Murat xx, Zanka xxx, Rami xx, Jailson xx, Tolgay xxx, Tolga xxx, Deniz xx, Ferdi xx, Alper xx, Mevlüt xx


Yedekler: Altay, Isla, Serdar, Dirar, Gustavo, Vedat Muriqi


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Zanka (dk. 54), Tolgay (dk. 83) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Murat Sağlam, Alper, Zanka (Fenerbahçe), Wellington, Süleyman (İstanbulspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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