Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 - Pazarspor: 2
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Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 - Pazarspor: 2

39 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 2-2 sona eren maçta İstanbulspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Pazarspor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 - Pazarspor: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 2-2 sona eren maçta İstanbulspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Pazarspor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.


Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Erdem Temel xx, Uğur Erdoğan xx, Uğur Önay xx


İstanbulspor: Yusuf Aklan xx, Oğuzhan Berber xx, Mehmet Yeşil xx (Wellington dk. 93 x), Muhammet Şahin x (Zafer Şensoy dk. 49 x), Yavuzhan Keleşoğlu xxx, Papa Diouf xx, Okan Saraçoğlu xx, Berkay Görmez x (Eslem Öztürk dk. 79 x), Allahyar Sayyadmanesh x (İbrahim Yılmaz dk. 61 xx), Oğuzhan Akgün xx, Yunus Emre Yalçın xx


Pazarspor: Ebubekir Elihoş xx, Aykut Civelek xx, Cevat Kuy xxx, Mehmet Eksik xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Oğuzhan Birben xx, Fatih Ergen xxx (Fahri Öçalmaz dk. 72 x), Kadir Yurdakul xx (Mete Karahan dk. 106 x) Mithat Pala xx (İbrahim Topaloğlu dk. 46 x) Onur Civelek xx (Can Muhammet Vural dk. 78 x), Mehmet Aytemiz xxx


Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 74 ve 80), Yunus Emre (dk. 95) (İstanbulspor), Onur Civelek (dk. 6), Mehmet Aytemiz (dk. 67) (Pazarspor)


Sarı kartlar: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Okan Saraçoğlu, Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), Mehmet Eksik, Şeyhmus Adülkadir Aksu, Mehmet Aytemiz (Pazarspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Pazarspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
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