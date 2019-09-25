Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 - Pazarspor: 2

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 74 ve 80), Yunus Emre (dk. 95) (İstanbulspor), Onur Civelek (dk. 6), Mehmet Aytemiz (dk. 67) (Pazarspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 2-2 sona eren maçta İstanbulspor , uzatma dakikalarında bulduğu golle Pazarspor 'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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