Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2

48. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza saha sahası içinde topu alan Yusuf Ali Özer 'in düzgün vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

37. dakikada sağ taraftan yapılan orta sonucunda ceza sahası içinde topu alan Yusuf Ensar Poyrazlı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında defanstan seken topu alan Mehmet Yeşil 'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda İstanbulspor , sahasında karşılaştığı Elazığspor 'u 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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