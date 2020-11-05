Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2

05.11.2020 17:36
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Elazığspor'u 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Elazığspor'u 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında defanstan seken topu alan Mehmet Yeşil'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

22. dakikada Elazığspor'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Ömer Yıldız, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

37. dakikada sağ taraftan yapılan orta sonucunda ceza sahası içinde topu alan Yusuf Ensar Poyrazlı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

45+6. dakikada İstanbulspor'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Uygar Mert Zeybek, kaleci Ahmet Doğan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

48. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza saha sahası içinde topu alan Yusuf Ali Özer'in düzgün vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Ertan Başdağ xx, Akın Karabacak xx

İstanbulspor: Alp Arda x, Yusuf Cihat Çelik xx (Eslem Öztürk dk. 75 x), Mehmet Yeşil xxx, Emrecan Uzunhan xx, Ali Dere xxx, Egehan Gök xx (Oliver Whyte dk. 90+5 ?), Tayyip Ebrar Cumur xx, Uygar Mert Zeybek xx (Kamal Issah dk. 82 ?), Berkay Görmez xx, Muhammed Enes Durmuş xxx (Alperen Mehmet Çaylak dk. 90+5 ?), Yusuf Ali Özer xxx (Emir Gökçe dk. 75 x)

Yedekler: Alperen Uysal, Patrick Etoga, Melih Kabasakal, Eduart RRoca, Kristal Abazaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Elazığspor: Ahmet Doğan x, Tufan Kelleci xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Hebat Alan xx, Kadir Bekmezci xx (Murat Ceylan dk. 46 x), Kadir Taşoğlu xx (Muhammed Umut Akbulut dk. 85 ?), İzzet Topatar xx (Cengizhan Akgün dk. 39 x), Yusuf Ensar Poyrazlı xxx (Fırat Ergün dk. 78 x), Selim Enes Özeren xx (Cihan Canpolat dk. 78 ?), Ömer Yıldız xx

Yedekler: Okan Aytekin, Salih Polatdemir, Eren Çinkılıç

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Goller: Mehmet Yeşil (dk. 14), Uygar Mert Zeybek (dk. 45+6 pen.), Yusuf Ali Özer (dk. 48) (İstanbulspor), Ömer Yıldız (dk. 22 pen.), Yusuf Ensar Poyrazlı (dk. 37) (Elazığspor)

Kırmızı kart: Murat Ceylan (dk. 89) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Emrecan Uzunhan, Ali Dere (İstanbulspor), Selim Enes Özeren (Elazığspor) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Ömer Yıldız, Elazığspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 Elazığspor: 2 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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