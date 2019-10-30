Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 5 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2

Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Fatih Söyler, Hüseyin Kıvanç Durmaz
İstanbulspor: Umut Kaya, Mehmet Yeşil, Etoga, Okan Saraçoğlu (Onur Ergün dk. 59 ), Yavuzhan Keleşoğlu (Ali Dere dk. 106 ), Oğuzhan Berber, Berkay Görmez, Kağan Miray Bağış, Zafer Şensoy (Papa dk. 71 ), Yunus Emre Yalçın (Muhsin Yıldırım dk. 86 ), Allahyar
Yedekler: Yusuf Aklan, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Mensah, Muhammed Demirci, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Fırat Gül
Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Üstündağ, Enes Yılmaz, Özkan Zileli, Alper Sürücü, Emre Usta, Halil İbrahim Pekşen (Berkay Ceylan dk. 46 ), Yunus Yaşar (Furkan Zengin dk. 87 ?), Sefer Kanıtemiz (Hakan Esa dk. 106 ), Kayhan Arduç, Yunus Yaşar, Mert Türkileri (Aykut Sevim dk. 73 )
Yedekler: Emirhan Emir, Emrah Pehlivanoğlu, Rıdvan Okuş
Teknik Direktör: Enver Şen
Goller: Allahyar (dk. 26), Mehmet Yeşil (dk. 65), Papa (dk. 101 ve 119), Muhsin Yıldırım (dk. 113) (İstanbulspor) Kayhan Ardıç (dk. 44), Hasan Demir (dk. 90+3) (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı kartlar: Okan Saraçoğlu, Mehmet Yeşil, Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), Mert Türkileri (Büyükçekmece Tepecikspor)
Maçtan dakikalar
26. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Allahyar'ın kaleci Ramazan'ı geçerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
44. dakikada ceza yayı önünden Kayhan Ardıç'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Zafer'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Mehmet Yeşil'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hasan Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
101. dakikada sağ taraftan Kağan Miray Bağış'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Papa'nın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2
113. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Kağan Miray Bağış topla buluştu. Kağan Miray, ceza sahası içinde bulunan Muhsin'e pasını aktardı. Muhsin'in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-2
119. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Papa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR