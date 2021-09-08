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Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5

08.09.2021 19:45
Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Karaman Belediyespor kendi sahasında Kahta 02 Spor'a 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Karaman Belediyespor kendi sahasında Kahta 02 Spor'a 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

Kendi evinde genç kadrosuyla maça çıkan Karaman Belediyespor, rakibine farklı yenildi. Karaman Belediyespor'un gollerini Muhammed ile Kubilay attı. Kahta 02 Spor'un gollerini ise Barış, Emre ve Gürkan kaydetti. 5-2 skorla Kahta 02 Spor'a sahasında mağlup olan Karaman Belediyespor, kupaya erken veda etti. - KARAMAN

Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5
Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5

Türkiye Kupası, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5 - Son Dakika
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