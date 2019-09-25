Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 - Gümüşhanespor : 1
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Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 - Gümüşhanespor : 1

50 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Kardemir Karabükspor, normal ve uzatma süreleri 1-1 biten mücadelede penaltı atışlarının ardından Gümüşhanespor'a 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 - Gümüşhanespor : 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Kardemir Karabükspor, normal ve uzatma süreleri 1-1 biten mücadelede penaltı atışlarının ardından Gümüşhanespor'a 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.


Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Mustafa Aydın xxx, Emin Barlas xxx, Serdar Soydan xxx


Kardemir Karabükspor: Olcay Toplu xx, Tuğrul Yavaşçı xx, Berkay Yılmaz xx (Emre dk. 86 x), Oğuz Eken xx, Toykan Topuz x (Barbaros dk. 65 xx), Melih Arslan xx (Nazmican dk. 60 xx), Dohukan Toksöz xx, Ali Kemal Yılmaz xx, Ömer Yaylacı xx (Sezer dk. 97 xx), Ömer Yılmaz xx, Berk Kervan xx


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Hasan Kaşıkara xx (Ahmet dk. 73 xx), Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Burak Sarı xx (Mert dk. 83 xx), Tugay Adamcıl xx (Denizhan dk. 120 ?), Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx (Murat dk. 100 xx), Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx


Goller: Berk (dk. 64) (Karabükspor), Raif (dk.54) (Gümüşhanespor)


Sarı Kartlar: Toykan, Doğukan, Barbaros, Tuğrul (Karabükspor), Muharrem, Furkan, Ahmet (Gümüşhanespor) - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
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