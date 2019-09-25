Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 1 - Gümüşhanespor : 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Kardemir Karabükspor, normal ve uzatma süreleri 1-1 biten mücadelede penaltı atışlarının ardından Gümüşhanespor'a 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu



Hakemler: Mustafa Aydın xxx, Emin Barlas xxx, Serdar Soydan xxx



Kardemir Karabükspor: Olcay Toplu xx, Tuğrul Yavaşçı xx, Berkay Yılmaz xx (Emre dk. 86 x), Oğuz Eken xx, Toykan Topuz x (Barbaros dk. 65 xx), Melih Arslan xx (Nazmican dk. 60 xx), Dohukan Toksöz xx, Ali Kemal Yılmaz xx, Ömer Yaylacı xx (Sezer dk. 97 xx), Ömer Yılmaz xx, Berk Kervan xx



Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Fırat Arıkan xx, Hasan Kaşıkara xx (Ahmet dk. 73 xx), Raif Gündoğdu xx, Burak Demireğen xx, Burak Sarı xx (Mert dk. 83 xx), Tugay Adamcıl xx (Denizhan dk. 120 ?), Sancar Yıldırım xx, Muharrem Efe xx (Murat dk. 100 xx), Furkan Mızrak xx, İlke Tankul xx



Goller: Berk (dk. 64) (Karabükspor), Raif (dk.54) (Gümüşhanespor)



Sarı Kartlar: Toykan, Doğukan, Barbaros, Tuğrul (Karabükspor), Muharrem, Furkan, Ahmet (Gümüşhanespor) - KARABÜK