Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Karşıyaka: 0 - Muğlaspor: 0
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Ziraat Türkiye Kupası: Karşıyaka: 0 - Muğlaspor: 0

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karşıyaka sahasında Muğlaspor'u konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Karşıyaka: 0 - Muğlaspor: 0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karşıyaka sahasında Muğlaspor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatmalarda gol sesi çıkmazken, karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltılarda rakibini 4-2 yenen Muğlaspor tur atlayan taraf oldu.


Stat: Atatürk


Hakemler: Mehmet Güngör xx, Burak Celep xx, Furkan Yaman


Karşıyaka: Efe xx, Mustafa xx, Cenk xx, Cihan xx, Burak xx, Arif xx, Batuhan xx (Hakan dk. 62 x), Barış xx (Anıl dk. 105 x), Harun xx (Mustafa dk. 46 x), Görkem xx (Fatih dk. 67 x), Doğukan xx


Teknik Direktör: Mesut Toros


Muğlaspor: Yunus Emre xx, Çağlayan xx, Mustafa xx, Ahmet xx (Anıl dk. 81 x), Adem xx (Ercan dk. 90 x), Savaş xx, Ramazan xx (Rıdvan dk. 64 x), Murat Can xx, Batuhan xx, Muhammed xx (Osman dk. 113 x), Sami Can xx


Teknik Direktör: Hasan Şermet


Sarı kartlar: Cihan, Arif, Fatih (Karşıyaka), Adem, Muhammed (Muğlaspor)


Penaltılar:


Atanlar: Mustafa Aşan, Cenk (Karşıyaka), Ercan, Murat Can, Batuhan, Rıdvan (Muğlaspor)


Kaçıranlar: Hakan, Arif (Karşıyaka) - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Kupası, Mehmet Güngör, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
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