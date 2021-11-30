Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 - BÜ Alanya Kestelspor: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 - BÜ Alanya Kestelspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kasımpaşa, evinde BÜ Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kasımpaşa, evinde BÜ Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada Varga'nın ceza sahası sol çaprazından şutunu kaleci İsmail çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Ahmet Engin'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0 57. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Eysseric, Talha ve Berkay'ı çalımlayarak içeri girdi. Ceza sahasında da yine aynı oyuncuları çalımlarla ekarte eden Eysseric, plase vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 2-0 60. dakikada Ahmet Engin'in ceza sahası sol çaprazından vuruşu savunmadan döndü. Havalanan topu arka direkte önünde bulan Varga'nın altıpas çizgisi üzerindeki dokunuşu filelerle buluştu. 3-0 76. dakikada Berkay'ın ceza sahasında Mortadha'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. 77. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Tarkan, topu ağlarla buluşturdu. 4-0 86. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Eren'in son çizgiye inip kale önüne çevirdiği pasta Mortadha, topu boş kaleye gönderdi. 5-0 Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ali Tuna xx, N. Dinçer Demir xx Kasımpaşa: Erdem xx, Feyzi xx, Tarkan xx (Veysel dk. 81 ?), Brecka xx, Mortadha xx, Doğucan xx (Hasan Emre dk. 72 x), Travnik xx (Berat dk. 81 ?), Eysseric xx (Hajradinovic dk. 66 x), Varga xx, Ahmet xx, Umut xx (Eren dk. 66 x) Yedekler: Harun, J. Bruma, Yusuf, Jörgensen, Hadergjonaj Teknik Sorumlu: Gökmen Barış BÜ Alanya Kestelspor: İsmail xx, Murat xx, Mutlu xx, Talha xx, Berkay xx, Salim xx, Alp xx (Hüseyin dk. 66 x) Okan xx (Ahmet Ülük dk. 66 x), Batuhan xx (İbrahim dk. 66 x), Ali Berke xx (Buğrahan dk. 79 x), Cihan xx (Vural dk. 76 x) Yedekler: Onur Teknik Sorumlu: Kerem Menekşe Goller: Ahmet Engin (dk. 12), Eysseric (dk. 57), Varga (dk. 60), Tarkan (dk. 77 pen.), Mortadha (dk. 86) (Kasımpaşa) Sarı kart: Vural (BÜ Alanya Kestelspor) (Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

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