Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 Muğlaspor: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 Muğlaspor: 0

15.12.2020 14:54
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 Muğlaspor: 0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor'la karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor'la karşılaştı. Kasımpaşa rakibini 5-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada gelişen Muğlaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim uzaktan şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

20. dakikada İbrahim'in soldan yaptığı ortada kale sahası içinde Erol Aydın vurdu ancak savunma son anda ayak koyarak kornere gönderdi.

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Feyzi ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde iyi yükselen Alan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0

25. dakikada sol kanatta topla buluşan son çizgiye inen Anıl Koç ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada bulunan Hodzic, kaleciden önce dokunarak topu filelere yolladı. 3-0

39. dakikada Mehmet Feyzi'nin verdiği pasla ceza sahası önüne hareketlenen Yasin uzaktan şansını denedi, Burak Yılmaz'a çarpan top kaleciyi yanıltarak aşırtma şekilde ağlara gitti. 4-0

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yasin'in ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte kafayı vuran Hodzic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

56. dakikada Aytaç'ın pasında topa hareketlenen Alan, şık bir topuk pasıyla Anıl'a bıraktı. Müsait pozisyondaki bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. 5-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Yakup Özhan xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Mehmet Feyzi xxx (Ahmet Oğuz dk. 60 xx), Tarkan xxx, Brecka xxx, Haddadi xxx (Evren Elmalı dk. 70 xx), Doğucan xxx, Yasin Dülger xxx, Alan xxx (Hasan Emre dk. 85 ?), Aytaç Kara xxx (Berat Kalkan dk. 70 xx), Anıl Koç xxx, Hodzic xxx (Furkan Külekçi dk. 60 xx)

Yedekler: Erdem Canpolat, Tirpan, Yusuf Erdoğan, Varga, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Muğlaspor: Nusret Can x, Osman Kocaağa x (Emre Yıldırım dk. 46 x), İlkay Gül x, Cantürk Güngör x, Polat Ertek x (Süleyman Çelik dk. 65 x), Ömer Faruk x, Emirhan Kılıç x, Burak Yılmaz x, Erol Aydın x (Muhammed Emel dk. 46 x), İbrahim Can x (Buğrahan Yılmaz dk. 80 x), Barış Sungur x (Atakan Akbulut dk. 65 xx)

Yedekler: İbrahim İçuz, Serkan Polat

Teknik Sorumlu: Egemen Urhan

Goller: Alan (dk. 22), Hodzic (dk. 25 ve dk. 54), Yasin (dk. 39), Anıl (dk. 56) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Polat Ertek, Emirhan (Muğlaspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Erol Aydın, Kasımpaşa, Kale, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 Muğlaspor: 0 - Son Dakika Spor


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