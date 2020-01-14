Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada Lopes'in uzun pasında Artem Kravets, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Kravets plase vuruş yaptı. Açıyı kapatan Harun, topun ağlara gitmesine mani oldu.


65. dakikada sol kanattan Deniz Türüç ortaladı. Kruse ön direkte kafayı vurdu. Top, az farkla auta çıktı.


77. dakikada Alper Potuk kaleye şutunu attı. Kaleci Lung'dan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Ferdi vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.


Stat: Kadir Has


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Cem Satman xx, Hakan Yemişken xx


Kayserispor: Silviu Lung xxx, Miguel Lopes xxx, Mert Kula xx, Ben Rienstra xxx, Yasir Subaşı xx, Dja Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xxx, Aksel Aktaş xx (Pedro Henrique dk. 64 x), Bernard Mensah xx, Emre Demir xxx (Ömer Uzun dk. 90 ?), Artem Kravets x


Yedekler: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Anthony Uzodimma, Furkan Polat


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Fenerbahçe: Harun Tekin xxx, Mauricio Isla xx, Zanka xx, Tolgay Arslan xx (Max Kruse dk. 63 xx), Tolga Ciğerci x (Luiz Gustavo dk. 46 x), Ferdi Kadıoğlu xxx, Nabil Dirar xx, Deniz Türüç xx, Jailson xx, Alper Potuk xx, Mevlüt Erdinç x (Vedat Muriqi dk. 77 x)


Yedekler: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues


Teknik Sorumlu: Volkan Kazak


Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin (Kayserispor), Tolgay Arslan, Deniz Türüç (Fenerbahçe) - KAYSERİ

Türkiye Kupası, Deniz Türüç, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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