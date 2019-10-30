Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Keçiörengücü: 3 - Siirt İl Özel idaresi Spor: 1
Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Keçiörengücü: 3 - Siirt İl Özel idaresi Spor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Keçiörengücü: 3 - Siirt İl Özel idaresi Spor: 1

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Keçiörengücü sahasında, Siirt İl Özel İdaresi Spor'u 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: Keçiörengücü: 3 - Siirt İl Özel idaresi Spor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Keçiörengücü sahasında, Siirt İl Özel İdaresi Spor'u 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hakan Yoldaş xx, Berkay Daban xx

Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik xx, Rdıvan Şimşek xx, Cihan Can xx, Idrissa Diarra xx, Soner Gönül xx, Hasan Bilal x (Cem Ekinci dk. 77 xx), Burak Aydın xx (Levy Madinda dk. 60 x), Erdem Beytaş xx, İshak Çakmak xx, Diabang Dialiba xxx (Theo Mendy dk. 90+1 ?), Abdulkadir Kuzey xx

Yedekler: Boran Güngör, Erdi Dikmen, Abdulkadir Kokrut, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Siirt İl Özel İdaresi Spor: Ahmet Taş xx, Muhammet Ekrem Kurt x, Burhanettin Sever x, Turgut Delen x, Sezer Kahraman xx, Hamit Kılıç x (Harun Koç dk. 45 x), Devran Çamurdaş x (Mehmet Şirin Soydan dk. 54 x), Barış Arslan xx, Celal Geyik xx, Samet Taş x (Yusuf Efil dk. 69 x), Ömer Erel xxx

Yedekler: Burhan Ahmetoğlu Serdar Sömer, İslam Altunkan, Görkem Dalmaz

Sarı Kartlar: Erdem Beytaş (Keçiörengücü), Burhanettin Sever, Mehmet Şirin Soydan, Muhammet Ekrem Kurt, Celal Geyik (Siirt İl Özel idaresi Spor)

Goller: Ömer Erel (dk. 13) (Siirt İl Özel idaresi Spor), Diabang Dialiba (dk. 15), Cem Ekinci (dk. 90 ve 90+1) (Keçiörengücü)

(İHA)

Türkiye Kupası, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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