Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası - Kırklarelispor: 1 - MKE Ankaragücü: 0
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası - Kırklarelispor: 1 - MKE Ankaragücü: 0

Ziraat Türkiye Kupası - Kırklarelispor: 1 - MKE Ankaragücü: 0

7 saat önce

Stat: Kırklareli AtatürkHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin TuğralKırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 89 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk. 77 Malik Karaahmet), Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Ömercan Öndaş (Dk.

Ziraat Türkiye Kupası - Kırklarelispor: 1 - MKE Ankaragücü: 0, System.String[]

Stat: Kırklareli Atatürk


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral


Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 89 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk. 77 Malik Karaahmet), Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Ömercan Öndaş (Dk. 63 Caner Koca), Yüksel Şişman, Yusuf Çelik


MKE Ankaragücü: Furkan Beklevic, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Canteros (Dk. 61 Burak Evren), Cebrail Karayel, Ahmet Can Arık, Hasan Kaya, Oğuzhan Orhan (Dk. 71 Mahmut Altınkaya), Alper Önal, Berke Gürbüz (Dk. 83 Ender Aygören), Sadaev


Gol: Dk. 30 Deniz Ataç (Kırklarelispor)


Sarı kartlar: Dk. 7 Yusuf Çelik, Dk. 39 Emre Balkı, Dk. 90 4 Enis Çeliksu (Kırklarelispor), Dk. 53 Mehmet Sak, Dk. 73 Alihan Kubalas, Dk. 78 Ahmet Can Arık, Dk. 82 Hasan Kaya (MKE Ankaragücü)



7. dakikada MKE Ankaragücü penaltı atışından yararlanamadı. Sadaev'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Canteros, meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.


30. dakikada Kırklarelispor öne geçti. Köşe vuruşu sonrasında ceza sahasına gönderilen meşin yuvarlağa müdahale eden Deniz Ataç, çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.


Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kırklarelispor adını 5. tura yazdırdı.


MKE Ankaragücü, Kırklarelispor, Deniz Ataç, Balkı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:47 
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