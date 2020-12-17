Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1

17.12.2020 15:09
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan Miya'nın kullandığı serbest vuruştu Jevtovic kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

12. dakikada Oğuz Kağan'ın geri pasında kaleci Eray topu ayağından kaçırdı. Kale önünde fırsatı değerlendiren Enis takımını öne geçirdi. 0-1

21. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Shengelia'nın pasında topla buluşan Ahmet Karademir, dar açıdan uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi. 1-1

43. dakikada Shengelia sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden sert vurdu fakat kaleci Mertcan gole izin vermedi.

48. dakikada Jevtovic topu savunma arkasına sarkan Miya'ya gönderdi. Miya ceza sahası içinde bekletmeden vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

49. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Hüsamettin'in pasında Enis topu ceza alanı önünde kontrol etti ve şutunu çekti. Top az farkla yukardan dışarıya gitti.

74. dakikada Miya ceza sahasında buluştuğu topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Mertcan'dan seken topu Ömer Ali tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

80. dakikada sol kanattan derinlemesine atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali'nin çıkardığı pasta, Milosevic topu boş kaleye gönderdi. 3-1

85. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Emre'nin kafa vuruşu direkten döndü.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mehmet Yıldırım xx, Ogün Kamacı xx

Konyaspor: Eray xx, Şener xx (Skubic dk. 65 xx), Adil xx, Ahmet Çalık xx, Alper xx, Oğuz Kağan xx (Emre dk. 88 ?), Jevtovic xx, Ali xx (Milosevic dk. 67 xxx), Shengelia xx (İzzet dk. 88 ?), Ahmet Karademir xx (Ömer Ali dk. 65 xxx), Miya xxx

Yedekler: Erten, Guilherme, Uğur, Abdulkerim, Abdulsamet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Altınordu: Mertcan x, Yusuf xx (Altuğ dk. 77 x), Yiğithan xx, Kahraman xx, Alper xx, Muhammed xx, Birhan x (Muzaffer dk. 58 xx), Anıl xx (Polat dk. 67 x), Hüsamettin xx, Enis xx, Burak x (Emre dk. 67 xx)

Yedekler: Osman, Furkan, Özgür, Yusuf

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Enis (dk. 12) (Altınordu), Ahmet Karademir (dk. 21), Ömer Ali (dk. 74), Milosevic (dk. 80) (Konyaspor) - KONYA

Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Konyaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek
Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık         
16:37
Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor         
16:08
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü         
15:40
Hemşirelere Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim         
15:29
Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi         
15:13
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri         
15:08
Bağcılar'da 30 saattir yaşanan su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi Bağcılar'da 30 saattir yaşanan su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi         
14:38
Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti         
14:30
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 16:45:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 3 Altınordu: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei