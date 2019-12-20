Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Seri başı takımlar... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Seri başı takımlar... - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Seri başı takımlar...

6 saat önce

Kupada 5. tur rövanş karşılaşmaları sonunda Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Denizlispor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir...

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Seri başı takımlar..., System.String[]

Kupada 5. tur rövanş karşılaşmaları sonunda Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Denizlispor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor, son 16 turuna adlarını yazdırdı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.


Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş mücadeleleri ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.


Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:52 
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