Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan Düzcespor hükmen mağlup

TFF'den yapılan açıklamada, belirlenen saatte maça çıkmayan Düzcespor'un Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8/1. ve Kovid-19 salgını nedeniyle karşılaşmalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 'İlave Sağlık Tedbirleri' başlıklı 7/8. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti

Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi