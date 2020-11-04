Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 2 Gümüşhanespor: 0

Goller: Volkan (dk. 5 ve 81) (Manisa FK)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Gümüşhanespor 'u 2-0 mağlup ederek adını 4. Tur'a yazdırdı.

İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı

Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor